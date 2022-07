Settimana conclusiva per il torneo Coste del Lago di Limosano. Da lunedì via alla fase eliminatoria dopo oltre venti giorni di gironi. Il torneo Coste del Lago come ogni anno presenta delle novità e delle sorprese in particolare per la serata conclusiva in programma venerdì 5 agosto. Un evento voluto fortemente da tutti gli organizzatori, che anche quest’anno, hanno messo in campo passione, cuore e voglia di stare insieme. Un’edizione sicuramente da ricordare, quella in corso, non solo per il livello alto delle squadre partecipanti, ma anche per il ritorno alla normalità dopo due anni difficili. Alle spalle le tante gare dei tre gironi eliminatori, dove non sono mancate sorprese, da lunedì non ci saranno possibilità di appello, dentro o fuori, con l’obiettivo di arrivare all’ultimo atto dell’evento.

Nel dettaglio, lunedì alle 20.45 il primo quarto di finale tra Tigre e Nameless, a seguire Bio Aef Mika contro Tricks. Il quadro si chiuderà martedì con Bar Ciccarella – Ambrosia Il Mulino, e Birra Real contro Mg Garage. Queste le squadre che sono riuscite a superare i gironi eliminatori. Settimana senza sosta, mercoledì le semifinali, a partire dalle 21.00, e, come anticipato, l’evento conclusivo con la finale terzo e quarto posto, e la finalissima alle 21.30 con diretta su Telemolise 2 canale 18. Tutto pronto per vivere al massimo le ultime serate in compagnia degli amici di Limosano.