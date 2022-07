Il campus estivo “R…estate con noi” organizzato dall’Istituto di Sant’Antonio di Padova di Campobasso ha ospitato l’ASD Pattinaggio Campobasso del presidente Rita Bartolomeo. La giornata dimostrativa è riuscita a coinvolgere tutti i bambini che hanno potuto toccare e scoprire i pattini a rotelle e qualcuno si è cimentato in una corsa, avendo così la possibilità di imparare o migliorare in una disciplina sportiva che potrebbero decidere di continuare anche in futuro. Durante la lezione i bambini hanno reagito con grande entusiasmo, energia e curiosità, coinvolti anche alla giovane atleta Chiara Sammartino, la pattinatrice molisana in questa stagione ha conquistato due medaglie di bronzo ai Campionati regionali su strada e altrettante in quelli su pista. Il riscontro dell’attività svolta dall’ASD Pattinaggio Campobasso è stato del tutto positivo. Le discipline rotellistiche riescono a sviluppare e stimolare capacità attitudinali e coordinative, si prende coscienza del proprio corpo nello spazio e si sviluppano doti come l’equilibrio, la stabilità e la velocità esecutiva. La direttrice dell’Istituto Sant’Antonio di Padova Erika Cieri è a lavoro per integrare il programma didattico del prossimo anno scolastico con una ricca offerta sportiva, in cui inserire anche il pattinaggio.

Fonte: Ufficio stampa