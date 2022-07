Sarà Gems il nuovo sponsor tecnico per La Molisana Magnolia Basket Campobasso. L’azienda nata nel 1979 a Torino e capace di imporsi, in breve tempo, come marchio di riferimento nel mondo del futsal sia per le calzature che per l’abbigliamento tecnico (prima, durante e dopo il momento agonistico), ha nel corso degli anni – e con il passaggio del quartier generale a Frosinone – ‘ampliato’ le proprie sfere di competenza, entrando anche in altre discipline di squadra come calcio, pallavolo e pallacanestro e, in particolare, sul versante ‘rosa’.

GANCIO LBF Così, dopo un primo contatto con partnership nella scorsa stagione con la Lega Basket Femminile, l’azienda ha stipulato un accordo triennale di sponsorizzazione con la stessa Lbf, esprimendo, coi vertici, la volontà di potersi abbinare ad una società che avesse dalla sua dei valori rilevanti, tra cui una decisa politica green, e potesse consentire al marchio una visibilità assoluta.

Di qui alla naturale partnership con l’universo Magnolia il passo è stato breve perché «abbiamo subito riscontrato – come afferma il Ceo dell’azienda Massimo Beltempo – una grande comunanza di intenti e di valori, oltre che la possibilità di legarci ad uno dei top team della massima categoria cestistica in rosa».

SPONSOR PIÙ SPONSOR In quella che è stata una trattativa che ha visto il club del capoluogo di regione relazionarsi con forza con la direttrice commerciale dell’azienda ciociara Francesca Mannavola, ambasciatrice del brand presso i vertici rossoblù, importante anche il ruolo del main sponsor dei #fioridacciaio, il pastificio La Molisana.

«Entrare in un mondo in cui vogliamo cercare di far emergere sul mercato alcuni nostri prodotti specifici pensati appositamente per l’universo cestistico in rosa – prosegue Beltempo – ci doveva necessariamente portare ad avere un riferimento che fosse presente e costante per gli appassionati. E, in tal senso, Magnolia e il suo main sponsor La Molisana, anche al di fuori dello sport, sono delle certezze, delle sicurezze, delle garanzie. Così, sin da subito, c’è stata grande empatia, che ci ha portato alla conclusione di un accordo pluriennale con la predisposizione di tutta una serie di articoli personalizzati, che potranno rendere anche più mediatica la nostra sponsorship».

PUBBLICO AMICO Un aspetto dirimente dell’accordo tra Magnolia e Gems è anche quello legato all’ampia fanbase del team rossoblù.

«Stiamo lavorando anche su questo aspetto – ricorda Beltempo – perché ci saranno una serie di prodotti al centro di merchandising».

IN TRIBUNA E a proposito di vicinanza al gruppo, sulle tribune dell’Arena non mancheranno i vertici dell’azienda.

«L’intento – chiosa il Ceo di Gems – è quello di essere presenti in più di qualche occasione per vivere da vicino le emozioni che riesce a trasmettere il basket femminile e, soprattutto, le performance del gruppo delle magnolie».

SOCIETÀ ENTUSIASTA L’accordo con Gems, tra l’altro, è stato salutato con soddisfazione dai vertici del sodalizio rossoblù. «Avere un compagno di viaggio emergente – ha spiegato la vicepresidente Valeria Cavaliere – che punta tanto sui valori, condividendo e sposando appieno la nostra linea d’azione, rappresenta un ottimo segnale per quello che sarà il percorso che porteremo avanti assieme».

Fonte: Ufficio stampa