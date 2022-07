Secondo successo consecutivo per l’entourage del Presidente Mastrangelo e del direttore Dino Ruscetti che dopo l’Open di maggio, interamente dedicato a Marianna Salemme, hanno voluto riproporre tennis di caratura nazionale sui campi dell’A.T. Termoli. Pur incastonata all’ultimo momento tra il torneo di Campobasso e quello che sta per prendere il via sui campi del C.T. Isernia, la manifestazione è ben riuscita e ai nastri di partenza si sono presentanti oltre quaranta tennisti, alcuni dei quali provenienti anche dalla province di Foggia e Chieti. Ha trionfato, a sorpresa, Fernando Borrelli (3-4 tesserato con l’A.T. Campobasso) che in finale ha avuto la meglio su Valdemiro Niro, giocatore di classifica superiore (3-2) rispetto a quella posseduta dal molisano e tesserato per lo Sporting Club San Severo. Borrelli ha vinto 6-4 6-1 dopo un’ora e ventisette minuti di gioco mentre in semifinale, aveva superato al terzo set il compagno di club Simone Di Pardo. Il finalista, invece, aveva liquidato col punteggio 4-6 6-2 6-1 la testa di serie numero due Alessandro Scalzo (3-2 tesserato col C.T. Vasto). Ottima, come sempre la direzione di gara affidata a Stefano Lombardi che si è avvalso della preziosa collaborazione di Pasquale Cesaride e Federica Lombardi.

Fonte. Ufficio stampa