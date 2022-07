Share on Twitter

Sul l sito Sport e Salute è stato pubblicato l’avviso Pubblico di Spazi Civici di Comunità, cosiddetti Play District, un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con Sport e Salute. Nello specifico, Spazi Civici di Comunità è un intervento finalizzato a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva, che prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici di comunità, promuovendo il protagonismo giovanile grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. Attraverso gli spazi civici vengono realizzate attività di aggregazione rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, effettuate dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in partnership con altri soggetti e organizzazioni pubbliche e private.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al seguente link della pagina web: https://www.sportesalute.eu/spazicivici

Le ASD/SSD interessate potranno aderire all’intervento a partire dalle ore 12.00 del 29 luglio 2022 e sino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022, presentando la candidatura attraverso la piattaforma dedicata, accessibile al seguente link: https://www.sportesalute.eu/spazicivici

Contestualmente all’apertura della piattaforma, sulla pagina web dell’iniziativa, saranno pubblicate due registrazioni video relative alla presentazione dell’Avviso Pubblico e alla guida alla compilazione della domanda per le ASD/SSD.

Per poter promuovere l’intervento e favorire la massima partecipazione, abbiamo il piacere di inviare in allegato i seguenti strumenti: Brochure; Form contatti della Struttura Territoriale Sport e Salute Molise; Banner e social card (allegati), utili per dare visibilità all’avviso sui siti e canali social.

Inoltre, per la diffusione di tale intervento Vi riportiamo di seguito i canali social di riferimento:

La Struttura Territoriale di Sport e Salute Molise, indicata nel form contatti allegato, è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni relative all’Avviso Pubblico e per fornire assistenza e supporto per tutta la durata dell’iniziativa.

