Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle porte di Campobasso, nella zona di Taverna del Cortile. Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine due auto, una Punto e una Opel, con diverse persone a bordo, si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale. Una sola persona è rimasta ferita e a causa dei diversi traumi riportati e stata trasportata al Cardarelli.