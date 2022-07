Palcoscenico internazionale per cinque giovani atlete della ASD CS Pattinaggio Campobasso che nel fine settimana parteciperanno alla XXX edizione del Trofeo “Domenico Bosica” Roller Race, organizzato dalla Rolling Pattinatori Bosica sulla pista Lungo Mare Europa di Martinsicuro (TE). Sabato e Domenica scenderanno in pista Martina Palumbo (categoria esordienti), Sara Storto (categoria ragazzi 12), Valeria Pilone e Chiara Sammartino (categoria ragazzi), Simona Pinto (categoria allievi). C’è attesa per il consueto evento rotellistico estivo abruzzese che offre ogni anno spunti importanti in ottica internazionale e si propone come tappa della Coppa Italia, vetrina di prestigio per il movimento rotellistico nazionale. Più di 300 gli atleti partecipanti in rappresentanza delle più blasonate società rotellistiche italiane e anche di alcune delegazioni straniere. Per la prima volta nella storia del Trofeo, in gara ci saranno anche le atlete molisane tutte impegnate in quattro diverse specialità, due previste per il sabato e due per la domenica. Martina Palumbo disputerà due gare di destrezza e due gare sprint. Sara Storto gareggerà nella 300 metri e nella 1000 metri sprint e poi nelle gare lunghe 2000 metri a punti e 3000 metri ad eliminazione. Due gare di velocità e due lunghe anche per Valeria Pilone e Chiara Sammartino impegnate nella 300 metri e nella 1000 metri e nei 3000 metri a punti e 5000 metri ad eliminazione. Per Simona Pinto, 500 e 1000 metri sprint, 5000 metri a punti e 10000 ad eliminazione. Si gareggerà nel pomeriggio, sia sabato che domenica, con una sessione in notturna, a partire dalle 20.00, che riserverà uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e Tecnico, Rita Bartolomeo, per essere riuscita a proiettare alcune delle migliori atlete della società campobassana in una competizione internazionale, che contribuirà senza dubbio ad accrescere il bagaglio di esperienza delle giovani pattinatrici rosso-blu.

Fonte: Ufficio stampa