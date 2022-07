E’ durata meno di ventiquattro ore la candidatura di Aldo Patriciello al collegio uninominale del Senato in Molise. A volere l’europarlamentare nella veste di portabandiera di Forza Italia in Molise erano stati i vertici del partito, con il coordinatore nazionale Antonio Tajani che ha spinto sino all’ultimo minuto. Una decisione dolorosa, ha fatto sapere Patriciello che era fortemente orientato ad accettare la candidatura. Poi il ripensamento, alla base del quale stanno le forti pressioni ricevute dal Partito Popolare Europeo e soprattutto dai colleghi europarlamentari del collegio Sud. Da qui la decisione di continuare a lavorare per altri due anni tra Bruxelles e Strasburgo. E’ da considerare, fattore non di pococ conto, che con il rientro di Antonio Tajani sulla scena parlamentare romana, Aldo Patriciello diventa il parlamentare forzista più anziano in Europa. In buona sostanza, si profila per il politico venafrano una leadership di livello europeo.

Si riaprono quindi giochi che parevano già chiusi sul fronte del toto candidature. Risalgono le quotazioni quindi per Filoteo Di Sandro di Fratelli d’Italia e Michele Marone della Lega, entrambi in corsa per la stessa casella maggioritaria al senato.

La scelta di Patriciello spiana nuovamente la strada ad Annaelsa Tartaglione per il collegio uninominale alla Camera che era divenuto in forse nella circoscrizione Molise per l’impossibilità di una doppietta di Forza Italia al maggioritario.

E’ chiaro che da qui alla presentazione delle candidature ci troveremo davanti a colpi di scena e rivolgimenti di scena, tanto nel centrosinistra quanto nel centrodestra.