La bufera e il mare in tempesta hanno creato difficoltà di ormeggio a qualche unità da diporto alle Isole Tremiti. Invece, due imbarcazioni in arrivo alle Diomedee hanno avuto bisogno dell’assistenza della vedetta SAR della Guardia Costiera perché in difficoltà a causa del mare grosso.

Mare che ha fatto soffrire i passeggeri di ritorno dalle Isole a Termoli. Il traghetto, nonostante i disagi, è riuscito a rientrare.

In spiaggia più di qualche danno a sdraio e ombrelloni.