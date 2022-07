Festività dei santi Nazario, Celso e Vittore patroni della Città e della Diocesi di Trivento. Oggi 28 luglio 2022, la diocesi di Trivento celebra i suoi santi patroni. Il programma religioso si apre alle ore 8.00 con la messa, in Cattedrale. Alle ore 11.00, solenne pontificale presieduto dal vescovo Claudio Palumbo, con l’offerta dei ceri ai santi martiri del Sindaco di Trivento, Pasquale Corallo. Alle 17.30 il santo rosario sempre in Cattedrale, alle ore 18.00, vespri solenni presieduti dal Vescovo Palumbo, con la partecipazione dei Canonici del Capitolo della Cattedrale. Alle ore 18.30, segue la processione per le strade di cittadine, poi in piazza Fontana ci sarà la benedizione del vescovo con le Sacre reliquie dei santi patroni. Il programma civile prevede il concerto bandistico “Città Gioia del Colle”, con inizio alle ore 21.30 in piazza Cattedrale, chiudono i fuochi pirotecnici alle ore 24.00. Mentre nella serata di ieri, è stato particolarmente apprezzato il concerto di Paolo Belli con la sua formidabile band composta da virtuosi musicisti.