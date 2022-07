La Provincia di Isernia ha destinato 80mila euro per il rifacimento dell’asfalto delle strade di Sant’Angelo del Pesco. A comunicarlo la Sindaca Nunzia Nucci attraverso una nota social. I lavori di bitumazione sono iniziati questa mattina e riguardano il tratto stradale che collega il centro urbano al bivio con Castel del Giudice e Pescopennataro.

L’intervento, quindi, è incentrato solo sui punti stradali più dissestati in quanto la somma messa a disposizione non è sufficiente per la sistemazione di altri tratti. “Ringrazio il Presidente della Provincia Alfredo Ricci, l’Assessore alla viabilità Manolo Sacco e il Consigliere Regionale Andrea Di Lucente che dietro mie continue sollecitazioni hanno programmato parte delle risorse della viabilità anche per il nostro Comune. – ha commentato la Sindaca Nucci– Sempre avanti in direzione ostinata e contraria“.