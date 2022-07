E’ l’ultimo Consiglio regionale prima della pausa estiva quello in programma per venerdì prossimo. L’assemblea di Palazzo D’Aimmo sarà chiamata a comporre, e quindi a nominare, i revisori dei conti dell’Azienda per lo sviluppo economico e il Consorzio industriale di Campobasso. Dovrà nominare, inoltre, il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica del Basso Molise, e i rappresentanti all’interno dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise.

Nomina importante, per la delicatissima funzione da svolgere, sarà quella del garante per i diritti della persona, ruolo attualmente ricoperto da Leontina lanciano. Oltre a questo, l’agenda del Consiglio, zeppa di mozioni, interpellanze e interrogazioni, si segnala per un ordine del giorno a firma della capogruppo del PD, Micaela Fanelli, in favore dello Ius Scholae. Tema, quest’ultimo, sorpassato dalle dinamiche nazionali. Se infatti il Consiglio si ferma, la politica va avanti nel mezzo di questa insolita estate elettorale. Tra le riunioni che proseguono a ritmo serrato, è da segnalare quella dei centristi dell’UDC che hanno incontrato a Roma il segretario nazionale, Lorenzo Cesa. Presenti, per il Molise, il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e il segretario Regionale, Teresio Di Pietro. E’ stata ribadita la collocazione dello scudocrociato all’interno del centrodestra, quanto alle liste l’UDC ha annunciato la presentazione di propri candidati ribadendo la necessità, su base locale, di un confronto con gli alleati. La necessità è che oltre alle politiche, si cominci a parlare anche di elezioni regionali.