Avevano chiesto di anticipare anche per venire incontro alle esigenze di caro gasolio, che hanno minato i conti delle imprese di pesca per tutto il 2022, ma nulla da fare, il periodo del fermo pesca, obbligatorio per permettere il ripopolamento delle specie ittiche, resta così come stabilito: il decreto ministeriale fissa lo stop da Termoli a San Benedetto del Tronto dal 16 agosto al 21 settembre.

Il costo del gasolio è diminuito, ma di poco. I problemi restano. Le difficoltà per pescatori e armatori sono sempre le stesse.

La crisi del settore coinvolge tutto l’indotto: a Termoli i commercianti di pesce hanno creato un’associazione, per farsi sentire. Insieme alla consigliera regionale Aida Romagnuolo hanno incontrato nei giorni scorsi il governatore Donato Toma. Hanno chiesto che venga finanziata la legge del 10 agosto 2006, che prevede dei contributi esclusivamente per i commercianti ittici. Il presidente si è impegnato per una veloce ricognizione del fondi a disposizione per un sostegno tempestivo.