Consiglio comunale di Trivento, tra i punti il riconoscimento del debito fuori bilancio dovuto al decreto ingiuntivo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso Bojano. Il 30 luglio prossimo, alle ore 9 presso il Centro polifunzionale comunale saranno discussi i seguenti punti: variazione al bilancio di previsione 2022/2024. ratifica della D.g.c. n. 127 del 07.07.2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n.267/2000; Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale esercizio 2022/2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 del T.U.E.L.; Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 382/2022 del Tribunale di Campobasso decreto ingiuntivo n. 379/2019 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso Bojano; convenzione tra i Comuni di Trivento e Castelguidone per il servizio di trasporto scolastico – a.s. 2022/2023; approvazione convenzione tra i Comuni di Trivento e Torella del Sannio per il servizio forma associata della segreteria comunale; Approvazione convenzione tra il consorzio per Io Sviluppo Industriale di Campobasso – Boiano e il Comune di Trivento per gli interventi legati al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Articolo 44 del D.Ig. n. 34 del 30 aprile 2019 e s.m.i. Intervento cod. PAMOIN.FP “Fondo rotativo di progettazione per gli interventi infrastrutturali” – Patto per lo Sviluppo della Regione Molise. Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 11 febbraio 2021; 7. comunicazioni del sindaco.