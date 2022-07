Al via domani a Monteroduni la 31esima edizione dell’Eddie Lang Jazz Festival, evento dedicato alla memoria del jazzista Eddie Lang (vero nome Salvatore Massaro), nato a South Philadelphia nel 1902 da genitori entrambi di Monteroduni. Negli anni il palco allestito nei giardini del castello Pignatelli ha ospitato decine di mostri sacri della storia daj jazz italiano e internazionale. L’ospite d’onore di questa edizione è Al Di Meola, chitarrista americano di origini italiane che avrà il compito di chiudere il festival domenica sera. Domani invece l’apertura sara’ affidata al quartetto di Gianluca Robustelli, subito dopo Dado Moroni e Max Ionàta in “Two For You”, un omaggio a Stevie Wonder e Duke Ellington. Venerdì Dario Napoli Project e poi il ritmo gipsy del quartetto di Amati Schmitt. Sabato in apertura il trio di Ciro Manna e poi Richard Bona e il suo gruppo. Nella serata finale, domenica, prima Matteo Mancuso e poi chiusura con Al Di Meola.