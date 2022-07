Share on Twitter

Al comando “vai” del suo padrone Maurizio che aveva sentito un uomo gridare aiuto, Axel un alaskan malamute di 5 anni si è tuffato in mare ha raggiunto l’uomo e la tratto in salvo.

È successo questa mattina intorno alle 08,20 nel tratto di mare di fronte il lido “La Torretta” a Termoli, dove un uomo di circa 70 anni mentre faceva il bagno con il materassino ha perso l’equilibrio ed è scivolato in acqua in un punto dove non toccava.

L’uomo nel panico ha gridato aiuto e Maurizio ha dato il comando al suo cane, addestrato per il salvataggio, che ha raggiunto il bagnante che seguendo le indicazioni del padrone si è aggrappato alla pettorina di Axel.

Subito è stato raggiunto con il pattino dal bagnino dello stabilimento “La Torretta”, Nicola Luce.

Per l’uomo, visibilmente scosso, non stato è stato necessario l’intervento dei soccorsi.