“Da oggi, grazie ad un disgustoso. discusso e discutibile Regolamento votato dai 5 stelle, a Campobasso si potrà essere consiglieri a distanza. Viene concesso ai consiglieri il privilegio di poter partecipare al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari collegandosi da remoto, da qualsiasi luogo, anche in condizioni di non emergenzialità”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale del capoluogo molisano Alberto Tramontano, capogruppo della Lega a Palazzo san Giorgio.

“Viene colpito al cuore lo status dei Consiglieri comunali – aggiunge l’esponente dell’opposizione -: viene riconosciuto un privilegio per assecondare esigenze personali. A Campobasso ormai si è arrivati ad un livello di rispetto delle istituzioni pari a zero. Si decide per far stare comodi quei Consiglieri che per mille ragioni potranno starsene a casa, pagati con soldi pubblici, per assolvere al proprio mandato politico.

È uno scandalo – conclude -, ricorreremo al prefetto e, se necessario, agli organi giudiziari per ristabilire decoro e decenza nell’amministrazione di Campobasso”.