In attesa di conferme sulla presentazione del ricorso al Tar del Lazio, la Campobasso calcistica vive un periodo di attesa spasmodica. Ad otto giorni dalla sentenza del collegio di garanzia del Coni, siamo ancora in attesa delle motivazioni ufficiali che hanno portato all’esclusione dei lupi dal torneo di serie C. Ieri nel tardo pomeriggio sono arrivate le rilevazioni del Coni sul Teramo, attendiamo il file sul sito ufficiale del comitato olimpico nazionale sul Campobasso, massimo nel pomeriggio. Motivazioni necessarie anche ai legali del Campobasso per imbastire il ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. A prescindere da ogni tipo di spiegazione palesata da Gesuè e interpretata in più modi e maniere, la certezza è che dei giudici hanno dato torto al Campobasso in virtù di un errore, di una mancata regolarità prevista al termine perentorio del 22 di giugno. Ora la palla passa in mano ad altri giudici, questa volta amministrativi, l’auspicio di tutti è che la sentenza del Coni sia ribaltata, altresì vorremmo capire le intenzioni della proprietà. Questi giorni non devono essere buttati, bisogna prepararsi ad ogni tipo di evenienza e soluzione, per il bene del Campobasso bisogna avere in mano una margherita da sfogliare con tutte le alternative del caso. Bisogna sapere esattamente quale strada s’intende seguire, in caso di rigetto della domanda. Le risposte concrete non ci sono state, per ora abbiamo letto qualche post su facebook e ascoltato alcune dichiarazioni, sicuramente accurate ma che restano discorsi filosofici che trovano poco riscontro sulla concretezza da adottare per l’immediato futuro. In tale ottica la funzione del comune assume una rilevanza decisiva nella vicenda, chiaro che la palla è in mano a Gesuè, altrettanto chiaro che il primo cittadino ha il compito di predisporre un piano B per cercare di iscrivere il Campobasso almeno in serie D.

Sui giocatori, ricordiamo ancora vincolati al Campobasso in attesa della comunicazione ufficiale della Figc, segnaliamo l’interesse concreto di una big della Lega Pro, il Padova, per l’esterno offensivo Michael Liguori, sicuramente uno dei migliori della stagione 2021/2022. Il classe 99, 11 gol e 9 assist con la maglia dei lupi, potrebbe approdare allo storico team del veneto, con la possibilità di giocare un campionato di vertice.