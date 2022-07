A Termoli, al Lido La Lampara, sul Lungomare Cristoforo Colombo, sport, agonismo e divertimento, nella giornata di domenica scorse, per la 2^ tappa del circuito federale del Beach Bocce 2022. A organizzare l’evento, l’ASD Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso, con tutto lo staff della società giallorossa, con la collaborazione della FIB Molise, presieduta da Giuseppe Formato. 24 coppie e 48 giocatori si sono ritrovati sotto il caldo africano per dar sfogo alla propria passione per lo sport e la disciplina boccistica. A giocare, uomini, donne, ragazzi, adulti per una giornata all’insegna di una passione verso uno sport che non tramonta mai e che, oggigiorno, sta vivendo una seconda giovinezza, grazie alle politiche federali, recepite dal Comitato regionale molisano. A vincere, la coppia termolese composta da Roberto Muchetti e Renato Mobilia; al secondo posto, gli abruzzesi di Vasto e San Salvo, Salvatore D’Aulerio e Gianni Bozzini. Terza piazza per Guerrino Grieco e Giuseppina Vitale; quarta posizione per Amedeo Morlacchetti e Salvatore D’Alessio. “È stata una bella giornata di sport e divertimento – il commento del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Il ringraziamento va alla società Madonna delle Grazie Termoli, al suo presidente Gianfranco Di Fonso e a tutto lo staff organizzativo. La specialità da spiaggia dello sport delle bocce è in pieno sviluppo e anche in Molise vogliamo promuovere la disciplina boccistica, in tutte le sue forme, e sull’intero territorio regionale”. “Siamo tornati a organizzare una tappa del circuito nazionale del Beach Bocce tre anni dopo la riuscita edizione del 2019 – il commento del presidente della Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso – La pandemia ha un po’ bloccato la nostra attività, che comunque sta riprendendo alla grande. Un ringraziamento va a tutti gli amici che hanno preso parte all’atteso evento in una delle tappe più partecipate e alla FIB Molise, sempre vicina e disponibile verso la nostra società e il nostro territorio”. Prossimo importante evento a Termoli, sabato 15 ottobre 2022, quando al Bocciodromo Comunale di via Asia andrà di scena la prima edizione della Supercoppa Italiana della Raffa tra i campioni d’Italia della MPFiltri Caccialanza Milano (scudettati 2021 e 2022) e i marchigiani della Civitanovese. Match che sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma FIB TV, la web tv della Federazione Italiana Bocce, e durante il quale sarà attivo anche il VAR (Video Assistant Referee) per il corretto rispetto, da parte degli atleti, dei regolamenti concernenti le linee del campo di gioco.

Fonte: Ufficio stampa