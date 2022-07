Quarta dose ancora a rilento in Molise. Da quando, dieci giorni fa, sono state aperte le prenotazioni agli over 60 e ai fargili con più di 12 anni, le nuove somministrazioni del vaccino anticovid sono state circa 4mila. Complessivamente le quarte dosi somministrate in regione sono ora 12mila, dieci giorni fa erano circa 8mila. Gli over 80 con quattro dosi sono 6mila, un numero ancora molto basso considerato che sono invece più di 22mila gli over 80 che in regione hanno ricevuto le prime tre dosi.