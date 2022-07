Share on Twitter

Domani mattina, 26 luglio 2022, si terrà ad Agnone la presentazione dell’Alto Medio Sannio Card il 26 alle ore 10.30 a Palazzo San Francesco di Agnone.

La presentazione è dedicata, in particolare, agli operatori turistici convenzionati e ai gestori delle strutture ricettive dell’Alto Medio Sannio i quali avranno la possibilità di conoscere nel dettaglio e di ritirare il materiale inerente la carta turistica dell’Alto Medio Sannio, allegata ad una guida in doppia lingua, che fornirà ai visitatori sconti, vantaggi e informazioni per esplorare il territorio che abbraccia 33 comuni e i centri principali di Agnone, Trivento e Frosolone.

Il progetto è a cura della SNAI Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio, di cui il Comune di Agnone è capofila.