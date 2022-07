Share on Twitter

Sono partiti questa mattina i lavori di risistemazione del manto stradale del corso principale di Agnone. Il tratto interessato dall’intervento è quello che parte da via Marconi e che passa per via Roma, fino al Monumento di Libero Serafini.

Partiti i lavori di risistemazione del manto stradale

I lavori dureranno all’incirca una settimana. L’intervento di messa in posa del nuovo asfalto stradale è stato finanziato principalmente dalla Provincia di Isernia e in parte dal Comune di Agnone.