In Molise nel 2022 le imprese subiranno costi aggiuntivi per luce e gas pari a 469 milioni di euro, rispetto a quelli del 2019. La stima e’ stata calcolata dall’Ufficio studi della Cgia che e’ giunto a questo risultato ipotizzando, per l’anno in corso, gli stessi consumi registrati nell’anno pre-pandemia, applicando pero’ per l’intero 2022 le tariffe medie di luce e gas sostenute in questi ultimi sei mesi. Nell’ultimo anno gli incrementi di prezzo per le imprese, fa sapere la Cgia, sono stati spaventosi. Quello dell’energia elettrica e’ aumentato del 220 per cento, il prezzo del gas e’ addirittura cresciuto del 274 per cento.