La minoranza “Futuro Trivento” incalza Corallo sui lavori di riqualificazione di via Torretta: Samantha Cristoforetti dallo spazio potrà ammirare l’opera. “Qualche giorno fa – scrive il capogruppo di minoranza Luigi Pavone – il sindaco Pasquale Corallo, con un comunicato sui principali media locali, ha informato la cittadinanza circa l’ultimazione dei lavori di riqualificazione di Via Torretta, parte dei quali, è bene ricordarlo, programmati dalla precedente amministrazione. Nel comunicato il sindaco rivendica con orgoglio l’installazione di una lastra in marmo recante lo stemma di Trivento, adeguatamente illuminata e contornata di vasi di fiori, che, parole del Sindaco, “potrà essere apprezzata anche da riprese dall’alto”. Possiamo sperare, a questo punto, che Samantha Cristoforetti, attualmente in orbita impegnata in una missione spaziale, potrà ammirare l’opera ultima dell’amministrazione Corallo e omaggiarci di qualche scatto dallo spazio! Sicuramente ci dovremo aspettare per quest’estate un’invasione di droni, che voleranno tutti su via Torretta per ammirare l’opera. È bene informare la cittadinanza che l’opera ci è costata circa 3000 Euro, per l’acquisto della lastra in marmo, i vasi in cemento posti a delimitazione dell’opera e i faretti per l’illuminazione. Probabilmente, anche al fine di migliorare l’offerta turistica e l’immagine del centro storico, sarebbe stato meglio spendere questi soldi in altre attività che avrebbero avuto un impatto più significativo in questa direzione, anche perché “l’opera” si trova proprio di fianco l’isola ecologica, quindi non proprio il luogo turistico per eccellenza. Per esempio, si potevano illuminare, impedendo anche la sosta e la fermata in loro prossimità, le numerose epigrafi presenti nel centro storico, certamente di diverso valore dal punto di vista storico e turistico, si potevano investire nella realizzazione di attività culturali e di promozione, visto che da tre anni a questa parte le uniche manifestazioni culturali e ricreative sono promosse dalle associazioni locali, cui ci si limita a fornire il patrocinio, spesso addirittura neanche gratuito, come successo qualche anno fa. Ancora, si potevano attivare delle borse lavoro o fare delle convenzioni con associazioni/cooperative che operano sul territorio regionale per istituire un servizio di guide turistiche per offrire ai turisti la possibilità di visitare il nostro bellissimo centro storico e le sue numerose bellezze storico-architettoniche. Infine, l’annoso problema del parcheggio, ancora irrisolto, che, soprattutto in questo periodo, è causa di notevoli disagi per i residenti ed anche per le attività presenti nel centro storico, oltre ad essere un fattore limitante per la fruizione degli spazi del centro storico da parte dei turisti. Probabilmente, l’elaborazione di un piano dei parcheggi, magari, in prima istanza, limitatamente al periodo estivo, che consenta di razionalizzare lo spazio riservato ai parcheggi e preservare gli accessi ai luoghi di interesse turistico sarebbe quanto mai opportuno per agevolare i residenti e le attività commerciali del centro storico e la fruizione degli spazi da parte dei turisti, visto che questa amministrazione ha rinunciato alla realizzazione del parcheggio al centro storico, rimandando indietro 210 mila euro di contribuito a fondo perduto, dopo aver attivato un mutuo di 90.000,00 euro per cofinanziarlo, mutuo che è stato poi destinato al miglioramento dell’illuminazione pubblica, nonostante questo intervento si sarebbe potuto finanziare con i molti fondi destinati all’efficientamento e al risparmio energetico. Speriamo che, finalmente, l’amministrazione ci illumini (è proprio il caso di dirlo) circa la programmazione sulla promozione del territorio, che in questi tre anni è stata praticamente assente, per quanto in più di un’occasione ci si riempie la bocca di belle intenzioni, ma poi puntualmente non si fa nulla di concreto. Ne approfittiamo – chiude la nota di Pavone – per ringraziare le associazioni locali e quanti lavorano e hanno lavorato all’organizzazione delle manifestazioni incluse nel cartellone estivo, sperando che l’amministrazione, oltre a qualche foto di gruppo e ad uno sterile patrocinio, le possa supportare concretamente per la realizzazione delle loro attività, assumendo anche un ruolo di coordinamento, ruolo che compete certamente ai decisori politici”.