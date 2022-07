Inaugurata la sede regionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Presso il capoluogo di regione, in via Eugenio Cirese, è stata aperta la sede regionale dell’AISM, a farlo sapere è il responsabile regionale, Gino Donatelli. “Finalmente abbiamo il nostro punto di riferimento sul territorio regionale – afferma Gino Donatelli – in questo modo abbiamo la possibilità di organizzarci sicuramente meglio, avremo modo di predisporre iniziative che, siamo sicuri, faranno crescere l’Associazione stessa. Approfitto – conclude Donatelli – di ringraziare il nostro presidente nazionale Francesco Vacca, per averci dato la possibilità di aprire la sede. Ringrazio anche l’Amministrazione comunale di Campobasso e i tanti volontari che si sono impegnati con me per questo evento. In chiusura, invito le persone affette da sclerosi o loro familiari a contattarci, il servizio ricordo è completamente gratuito”. Attualmente, fanno sapere dall’Associazione, si riceve solo per appuntamento chiamando al cell. 3394948912 o mediante e-mail incaricatocampobasso@aism.it o ancora al numero verde 800803028.