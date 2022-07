Il destino del Campobasso calcio rimane abbastanza nebuloso con la società rossoblu che annuncia di avere altri due gradi di giustizia dove, tuttavia, le percentuali di riammissione al campionato appaiono scarne stando ad alcune interviste raccolte dalla nostra emittente con avvocati certamente credibili. Per la cronaca, anche il Teramo ha annunciato di voler fare ricorso al tar del Lazio. Nel frattempo, la Lega Pro procederà alla compilazione di gironi e calendari martedi due agosto alle ore 12 al Coni. Mancano i due tasselli vuoti lasciati proprio dagli abruzzesi e dal Campobasso. Diremo che il termine per la domanda di ripescaggio è scaduto il 19 luglio. Torres ed Arezzo hanno già depositato domanda di ripescaggio sia in Figc che a Firenze in Lega Pro. La stessa cosa hanno fatto sia la Fermana che la Paganese, entrambe perdenti il play out. Nel capoluogo il clima rimane di forte incredulità mista a rabbia. Il dispiacere è difficile da metabolizzare. Le riflessioni sono tante e rimandano ad un passato nemmeno troppo lontano. Era l’estate del 2013 quando la gestione Capone non riuscì ad iscriversi al campionato di seconda divisione dopo tre salvezze consecutive. Pure in quel caso la retrocessione non fu sportiva, ma vissuta fra le aule dei tribunali fra l’altro con una vendita della proprietà ad un signore di Vicenza senza grossi capitali. Insomma, la serie C è a tutti gli effetti uno spauracchio che il Campobasso è bravo a tenersi sul campo, ma non a livello societario. Questo lo diciamo sulla scorta dei fatti.

I contatti rimangono costanti fra il sindaco Gravina e la proprietà del Campobasso. Il primo cittadino sta leggendo attentamente le carte ricolme di norme federali che testimoniano come la stessa matricola societaria possa ripartire dalla quarta serie azzerando i debiti e versando una cifra a fondo perduto, ma non con la stessa dirigenza al timone. Abbiamo sentito dire che il Campobasso sarebbe stato escluso per avvisi bonari risalenti alla vecchia proprietà. Come testimoniano le motivazioni addotte dalla covisoc, gli avvisi bonari riguardano il 2019, 2020 e 2021 per il pagamento dell’iva, cioè un periodo nel quale già si era verificato il passaggio agli attuali soci. Ad ogni modo, rimangono tuttora vivi gli interrogativi su chi o cosa abbia potuto portare la società rossoblu ad un periodo di inerzia di cinquantasei giorni rispetto al quale oggi indietro non si può tornare. Il pensiero di stampa, tifoseria, ambiente tutto, oggi non può non andare al futuro e al torneo a cui parteciperà la squadra il prossimo anno. Un dubbio che turba le giornate estive nel capoluogo e che a breve deve andare sciolto. Tutto questo mentre rimane viva la battaglia legale degli attuali reggenti del Campobasso.