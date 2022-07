Simone Petrella torna a vestire la casacca del Circolo La Nebbia Cus Molise. Il giocatore rientra dal prestito gratuito ai cugini della Chaminade ed è pronto a dare il suo contributo alla causa nel prossimo campionato di serie A2. “L’obiettivo principale è di mettermi a completa disposizione del mister e della squadra – spiega il giocatore – spero di poter essere utile e farmi valere in un campionato di assoluto spessore. Voglio togliermi delle belle soddisfazioni insieme ai miei compagni, allo staff tecnico e alla società che da tanti anni lavorano per mantenere in alto la squadra della città”.

Dopo gli ultimi campionati da protagonista in serie A2, dove potrà arrivare a tuo avviso il Cln Cus Molise il prossimo anno? “L’ossatura della squadra è la stessa dello scorso anno. Guardare al passato è utile perché da lì si possono capire gli errori e i punti di forza. Quindi credo che sulla scia della passata stagione questo Cus possa tranquillamente lottare per le zone di vertice”.

Dal punto di vista personale quanto pensi potrai dare alla squadra? “Onestamente non penso a quanto ma alla qualità in termini di impegno e determinazione. Questi non mancheranno mai. Poi quando verrò chiamato in causa mi farò trovare pronto per essere utile al gruppo”.

In generale che campionato ti aspetti? “Mi aspetto un campionato aperto fino all’ultima giornata. La riforma ha costretto tutte le squadre a intervenire sul mercato per assicurarsi giocatori italiani di categoria. Quindi ci saranno molte novità. Credo che avere un gruppo già costruito possa essere l’arma in più del Circolo La Nebbia Cus Molise”.