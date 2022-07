Tappa finale dei tour di “Rocciamorgia, il Molise di Mezzo tra arti e cultura. Oggi 24 luglio a Pietracupa. La VI edizione della manifestazione che mette al centro le aree intere e promuove il territorio termina con diversi eventi tra dibattiti, narrazioni, interventi poetici ed esibizioni musicali. Alle 17.00 in via Trento spazio all’esperienza di cammina, Molise! con la presentazione del volume “Un lungo cammino di rigenerazione – 25 anni di cammina, Molise! racconti, itinerari, protagonisti e prospettive” con Giovanni Germano e Antonio Ruggieri. A seguire – si riporta nella nota stampa – interventi poetici e di narrazione e il dialogo “Due posti, Caserta e Fermo” con Grazia Coppola e Adelelmo Ruggeri. Il pomeriggio continuerà con “Libera”, l’esibizione musicale di Marta La Noce accompagnata da Fabio Micalizzi. A chiudere l’edizione 2022 di “Rocciamorgia – il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, dalle 21.00 sulla scalinata di Sant’Anna, una sessione musicale che proseguirà fino a mezzanotte con l’esibizione di diversi artisti. Sul palco Giuseppe Spedino Moffa e Pasquale Innarella con “Improvvisazioni musicali”, Susanna Buffa e Ludovica Valori che porteranno in scena “Suoni al buio”, poi ancora Claudia Fofi e Alessandro Gwis con “Teoria degli affetti”, Andrea Cassese con Giacomo Pedici e Francesco Di Cristofaro in “Paesi semplici” e Ludovica Valori e Paolo Camerini con “Traindeville”.