Come gli austriaci a Vittorio Veneto, quella che doveva essere l’invincibile armata composta dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, risale mestamente quelle valli dalle quali era scesa baldanzosamente per conquistare la Regione Molise a primavera 2023. L’onda dello tsunami nazionale che ha portato alle elezioni politiche anticipate, ha travolto e alluvionato ogni cosa, compreso l’amore nemmeno tanto corrisposto tra il partito di Facciolla e Fanelli e quello della coppia Federico Greco. Tutto sbagliato, tutto da rifare, come avrebbe detto l’indimenticabile Gino Bartali. Per proprietà transitiva, l’alleanza salta in Molise, come del resto è saltata già a livello nazionale. Enrico Letta, sfoderando un coraggio del quale nessuno aveva memoria, ha fatto sapere che i dem condurranno una campagna elettorale con occhi di tigre e ha messo alla porta Giuseppe Conte. Chi sbaglia paga – ha detto – facendo pagare a Conte il dazio per l’affondamento della corazzata Draghi.

Le cose si complicano, e Facciolla, il segretario regionale, ha già tenuto con i suoi fedelissimi una riunione della segreteria di partito mentre per lunedì è in programma la direzione regionale. In quella sede verrà messo un punto fermo sul futuro delle alleanze. Addio al Movimento 5 Stelle e sterzata decisa verso il centro. Ancora tu, avrebbe detto il grande Lucio Battisti, ancora il centro. Sarà lì, come del resto da secoli, che si giocherà la partita della primavera 2023. Quella delle regionali, più incerta che mai. Per quella delle politiche è scattata la caccia al tesoro del posto sicuro all’ombra del cupolone, un conto, al momento per il quale ancora non si conosce il nome dell’oste.