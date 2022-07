Share on Twitter

Completati da poco i lavori di sistemazione della pavimentazione di Via Arco, un angolo suggestivo e caratteristico di Capracotta. Oltre alla “ristrutturazione” generale della stradina, sono stati aggiunti piccoli dettagli artistici sulle mura.

“Con l’occasione abbiamo voluto realizzare uno spazio per ricordare i soprannomi, che rappresentano una peculiarità molto diffusa nel nostro Paese. – ha spiegato il Sindaco Candido Paglione – Ne mancano ancora molti, ma contiamo di completare presto il lavoro, anche con l’aiuto delle persone che condividono con noi l’iniziativa. Ringrazio Riccardo Di Tanna per averci fatto dono di queste prime mattonelle con le quali abbiamo cominciato ad abbellire la volta di Via Arco.”