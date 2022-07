Ai nastri di partenza il cartellone estivo di Trivento dopo lo stop forzato della pandemia. Con la tappa di Rocciamorgia, di ieri 23 luglio, si è aperto ufficialmente il cartellone estivo nella Città di Trivento. Oggi 24 luglio, alle ore 18.00, presso la monumentale scalinata di san Nicola, l’associazione Un Filo che Unisce presenta l’evento di fiber art “Kaleidos – Fra (m) menti di donne”. Sempre per la giornata di oggi, 24 luglio, con inizio alle 21.30 parte la tre giorni voluta dal Comitato per la festa dei Santi Patroni della Città di Trivento, con il concerto “Orchestra Kharkiv Chamber”, complesso artistico di origini ucraine. Molto atteso, poi, il concerto di Paolo Belli, per mercoledì 27 luglio, alle ore 21.30, presso Largo Calvario di Trivento. Concerto che sarà anticipato da un intrattenimento per i più piccoli, con inizio alle ore 17.30. Infine, per il giorno della festività dei santi patroni, Nazario, Celso e Vittore, giovedì 28 luglio, in piazza Cattedrale, alle ore 21.30 si avrà il concerto bandistico “Città di Gioia del Colle”. Chiuderanno alle ore 24.00 i fuochi pirotecnici. “Saranno giorni di spettacolo, tradizione, riti e cultura – afferma il sindaco Pasquale Corallo – che allieteranno le giornate estive dei nostri concittadini e renderanno la nostra Trivento più attrattiva per i turisti che vorranno visitarla e apprezzarla nelle sue peculiarità. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando nelle varie iniziative. Nello specifico, inizio in senso cronologico delle manifestazioni con Rocciamorgia, evento che si ripete oramai da sei anni e che, oltre a dare spettacoli, crea dei momenti di riflessioni molto interessanti per le nostre aree interne. Ringrazio poi l’associazione Un Filo che Unisce, che con la sua sensibilità artistica riesce ad organizzare eventi in grado di dare lustro alla nostra Trivento, proiettandola sul palcoscenico mondiale. Ringrazio il Comitato feste patronali, puntuale ogni anno ad onorare i nostri Santi Patroni, come ringrazio la Curia vescovile, punto di riferimento per la nostra Trivento e la nostra Diocesi. Anticipo poi – aggiunge Corallo – che a breve ci sarà l’inaugurazione della Piazzetta del Sorriso, lungo il corso principale della Città. Ci saranno poi altri eventi organizzati dalle contrade di Maiella e Montagna. Infine, siamo in attesa di fissare ulteriori appuntamenti, dopo la conferma che ci arriverà a breve dall’assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise. Ringrazio davvero tutti – chiude Corallo – e faccio i miei complimenti per la volontà, l’entusiasmo e il desiderio di fare comunità, di ritrovarci per crescere insieme”.