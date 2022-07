Entusiasmo e adrenalina hanno invaso il prato del parco comunale di Termoli.

In 2mila per ballare e ascoltare, nella prima tappa dell’ Rds summer festival, Sangiovanni, la rivelazione di Amici, il programma di canale 5 che vede protagonisti tanti giovani di talento. Trepida attesa soprattutto per Centinaia e centinaia di bambini e ragazzi intrattenuti dal dj set. Ma l’arrivo sul palco di Sangiovanni, introdotto dalla speaker radiofonica, volto noto di Rds, Anna Pettinelli, ha scatenato il pubblico giunto non solo dal Molise.

Disinvolto, senza esitazioni, Sangiovanni, apprezzato soprattutto per i messaggi che lanciano i suoi testi, dallo stop alla violenza alla libertà di espressione, ha riproposto i suoi successi. Tra questi lady, farfalle con cui ha partecipato all’ultimo Sanremo fino a Malibù con cui ha salutato i 2mila sostenitori.

Ma la 3 giorni di Rds sarà ricca di eventi, oltre al divertimento mattutino e pomeridiano con tanta musica in spiaggia, questa sera sul prato del parco comunale scendono Rocco Hunt e Raf, domani la chiusura del festival toccherà a francesco Gabbani.