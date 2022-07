La crisi idrica preoccupa anche i piccoli Comuni montani che non sono stati affatto estranei negli scorsi anni a razionamenti d’acqua correnti. Tra questi figura anche il Comune di Agnone che, nelle scorse ore, ha diramato per mezzo della Protezione Civile una nota contenente svariati consigli per risparmiare il prezioso oro blu.

Crisi idrica: i consigli del Comune di Agnone

“Il tema del risparmio idrico e su come risparmiare

acqua in casa è molto importante in quanto l’acqua è uno dei beni primari della nostra vita. Purtroppo

non è inesauribile e per questo motivo va usata in

modo intelligente. – hanno spiegato dal Municipio – Ogni italiano, secondo l’Istat, consuma ogni giorno 245 litri d’acqua: con qualche piccolo accorgimento possiamo ottimizzare questa risorsa preziosa e sposare uno stile di vita più sano e sostenibile. L’acqua è un bene davvero prezioso. Cambia le tue abitudini quotidiane e inizia a risparmiarla.”

Di seguito, il vademecum del risparmio pubblicato dal Comune di Agnone: