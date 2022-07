Si aspetta solo di conoscere i quattro nomi dei qualificati per approntare il main draw del torneo nazionale di terza e quarta categoria dell’Associazione Tennis Termoli. Ben tre dei quattro pass, finiranno certamente nelle mani di molisani dal momento che le sfide per accaparrarsi l’accesso all’ultimo tabellone sono tutte tra giocatori o comunque tesserati di club della provincia di Campobasso. L’unico “forestiero” che potrebbe qualificarsi ai danni di un atleta locale, è Francesco Sentinella (4-1 di Torremaggiore in provincia di Foggia) che vincendo l’ultimo turno del tabellone di qualificazione ai danni del termolese Martino Colucci, potrebbe spezzare l’egemonia del tennis molisano. Nel tabellone principale, il foggiano Niro Valdemiro (3-1) è accreditato della testa di serie numero uno del seeding mentre il vastese Luca La Palombara (3-2) è testa di serie numero due. Entrerà in azione anche Alberto Mastrangelo (3-2 Presidente del sodalizio giallo-rosso). Completano il tabellone Alessandro Scalzo (3-2 del C.T. Vasto), i campobassani Simone Di Pardo e Alessandro Coloccia oltre a Fernando Borrelli (C.T. Colletorto), tutti e tre classificati 3-4. Ha diretto l’inesauribile Stefano Lombardi che fino alla dine della manifestazione, sarà coadiuvato da Federica Lombardi e Pasquale Cesaride. I tre giudici Arbitri decideranno in queste ore se chiudere la kermesse domenica o lunedì.

Fonte: Ufficio stampa