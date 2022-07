“La riorganizzazione istituzionale degli Enti locali in Molise deve essere efficace e duratura. L’impegno a far lavorare insieme i Comuni montani per lo sviluppo socio-economico dei territori, come previsto dall’articolo 13 della legge 158/2017, è decisivo. Superare le Comunità montane non basta. Occorre individuare un Ente sovracomunale solido, per le politiche di sviluppo, per investimenti, per usare bene i fondi strutturali, per agevolare il lavoro insieme tra Comuni. Servono strategia e stabilità, investimenti e coordinamento. La Regione Molise può lavorare con Uncem a una nuova ‘legge montagna’ che raccolga le sfide dei territori e le rilanci puntando al futuro. Noi siamo a disposizione e pronti a lavorare con la Regione”.

Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, e Candido Paglione, Presidente Uncem Molise.