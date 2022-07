E’ guarita dal covid da pochi giorni ma sul palco di Campobasso è arrivata in grande forma. La carica di Elisa ha letteralmente travolto per 2 ore di musica e energia i 3mila arrivati per l’atteso concerto di Selva Piana. Lei non ha deluso le aspettative con il suo “Back to the future tour” che oltre ad avere al centro la musica ha come protagoniste le tematiche ambientali e c’è anche un video messaggio del Dalai Lama. La scaletta del concerto è un susseguirsi di grandi successi dal passato e di canzoni del suo ultimo disco.

Dal Palco Elisa ringrazia il pubblico molisano per l’accoglienza ricevuta, urla più volte “Il Molise esiste”, racconta delle splendide persone che ha incontrato in regione come i ragazzi dell’Associazione Persone Down. Il pubblico canta a gran voce tutte le canzoni. Emozione per il grande classico di Leonard Cohen Halleluja e poi standing ovation con “Gli ostacoli del cuore”. Non mancano i successi sanremesi: “Luce” che vinse il festival 20 anni fa e “O forse sei tu” che si è piazzata al secondo posto quest’anno. Alla fine pubblico tutto in piedi per dire grazie a una delle voci più belle della musica italiana.