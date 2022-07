A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, “Cucire il presente al passato per non dimenticare”, don Luigi Ciotti ospite della Scuola di formazione di Trivento. Il direttore della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”, don Alberto Conti, in occasione dei 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, fa sapere che don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e Libera contro le mafie, sarà ospite dell’incontro organizzato presso Villacanale di Agnone, piazza San Giocondino, il 4 agosto prossimo a partire dalle ore 18.00. Hanno aderito all’evento il Comune di Agnone e l’Associazione culturale “Nuova Villacanale”. Per ogni ulteriore informazione si può contattare il recapito: 0874/873230 e la e-mail: caritastriventio@fgmail.com