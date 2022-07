Tecnico superiore delle materie plastiche. È questa la figura qualificata che si intende formare con il Nuovo corso promosso dalla Fondazione DEmos its Academy in collaborazione con RES. Il percorso formativo è stato presentato presso la struttura Polymeres nella zona industriale di Pozzilli.

Il corso mira a creare nuove competenze sul territorio e a formare un super tecnico, con elevate conoscenze sia teoriche che pratiche sui polimeri, sulle principali tecnologie di trasformazione, sul riciclo e sui nuovi trend del settore.

Tra i partecipanti all’Open day il presidente della Fondazione D.E.Mo.S. ITS Academy Rossella Ferro, Antonio Lucio Valerio co-founder di RES, il presidente della regione Molise Donato Torna, il sottosegretario alla giunta della regione Molise Roberto Di Baggio.

Sono poi intervenuti Antonio Sandro Valerio, founder di Fibre, Giovanni Sonzogni, lnnovation director di Polymeres – RES, Marialaura Cosimi, coordinatrice generale Fondazione ITS D.E.Mo.S.

“Si tratta di un percorso di 2.000 ore da svolgersi in circa due anni con tirocinio in azienda e che offre molte possibilità di trovare un’occupazione in tempi rapidi. – ha commentato Antonio Lucio Valerio- Un percorso strettamente legato al proprio percorso di studi, rafforzando in questo modo anche il rapporto tra imprese e territorio”.