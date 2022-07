Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla Bifernina, all’altezza del territorio di Castropignano. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto, una Bravo e una Panda. Nello schianto quest’ultima macchina si è ribaltata. Feriti in modo non grave i due conducenti: un 49enne di Trivento e una 29enne abruzzese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora.