Pubblica denuncia da parte della Cgil con il segretario regionale Paolo De Socio e quello della Funzione Pubblica Molise Antonio Amantini. Hanno illustrato la diffida inoltrata al commissario alla Sanità Toma e per conoscenza. Hanno sottolineato come sia grave lo stato di crisi del settore, considerata anche la situazione Covid. Pronto soccorso al collasso, reparti accorpati, mancanza di personale, turni consecutivi di 12 ore per infermieri al Cardarelli e al San Timoteo e altro. Una situazione, ha continuato la Cgil, aggravata dal periodo di legittime ferie e da malattie del personale sanitario.

Altri temi spinosi contestati dal sindacato: liste di attesa lunghe e tediose giacenze nei pronto soccorso. Siamo preoccupati – hanno detto – per quanto dichiarato da Angela Adduce, capo delegazione del Ministero di Economia e Finanza e Coordinatrice del tavolo di verifica degli adempimenti dei piani di rientro che ha espresso una sonora bocciatura sul disavanzo strutturale non coperto”.

Avremmo preferito approfondire le questioni critiche in sede di discussione del Piano operativo Sanitario – hanno continuato i sindacalisti della Cgil – ma, dopo l’incontro del 14 aprile, non ce ne sono stati altri. Vogliamo conoscere quali le dotazioni organiche per le future reti ospedaliere e territoriali e si deve prevedere un piano straordinario di assunzioni funzionale chiediamo seri interventi, concreti e strutturali” hanno concluso.