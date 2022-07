Un incidente stradale si è verificato stasera poco prima delle 19 alla rotonda davanti al centro commerciale Monforte, all’ingresso di Campobasso. Per cause da accertare si sono scontrate un’auto e una moto. L’uomo che era alla guida di quest’ultimo mezzo è rimasto ferito e dopo essere stato soccorso da una ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Cardarelli. L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico e si sono formate lunghe code sia in entrata che in uscita dalla città.