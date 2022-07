La piazza si è mobilitata per chiedere a gran voce l’uscita di scena immediata di Gesuè e De Francesco, i due reggenti della società, come riportato dal sindaco Gravina, vogliono percorrere l’iter della giustizia ordinaria per cercare, speranza pressoché vana, di rientrare in Lega Pro. Il sindaco è pronto a percorrere una strada parallela, ovvero richiedere alla Figc la riammissione in serie D con una nuova società che dovrebbe, si spera, costituirsi nel momento in cui ci sarà l’uscita di scena ufficiale degli attuali reggenti. Questa soluzione è quella maggiormente percorribile. Chiaro che la strada è in salita, c’è la tassa a fondo perduto di 300 mila euro, più altre pendenze da saldare che saranno individuate dalla Figc. Difficile ma non impossibile, per provare a scongiurare la ripartenza dal campionato di Eccellenza. Su possibili cordate, è presto per ragionare su qualcosa di realmente concreto, possiamo dire che alcuni soci che gravitano o hanno gravitato nel Campobasso calcio, hanno espresso una manifestazione d’interesse almeno a livello perlustrativo. Di certo le tempistiche non sono ampie, bisogna muoversi e farlo in fretta, come ad esempio a Teramo dove il sindaco del centro abruzzese è già stato da Gravina, Gabriele bensì, il presidente della Figc per intraprendere la strada della riammissione in serie D.

Sulla società attuale, diremo che sembra che la DIGOS abbia consigliato a Gesuè e De Francesco di evitare uscite pubbliche. I due, invisi alla piazza, hanno disperso non solo un titolo di Lega Pro, patrimonio inestimabile per la città e la regione, ma anche un parco giocatori. Diversi tesserati del Campobasso sono richiesti sul mercato, da società di serie C ma anche di cadetteria. Lo svincolo per la rosa arriverà con un comunicato ufficiale della Figc, nei prossimi giorni o al massimo, in via cautelare, appena dopo l’uscita della sentenza del Tar Lazio. In primis l’ex tecnico Mirko Cudini che vorrebbe portare con sé ad Andria, ovviamente a parametro zero, alcuni elementi della rosa, circolano i nomi di Candellori, Pace e Liguori.

Non solo, abbiamo preso coscienza di una situazione di pendenze economiche anche con i collaboratori della società, come detto anche dal sindaco Gravina. In tale ottica l’area comunicazione del Campobasso calcio ha presentato le dimissioni alla società ad inizio settimana. Un quadro disastroso, che sicuramente ha fatto sobbalzare gli ispettori della Covisoc, che si, sono partiti dal problema con l’agenzia delle entrate, ma poi hanno preso atto di tutte queste difficoltà.