Pronto il programma estivo del Comune di San Felice del Molise. Si parte domenica 24 luglio con Apericena dalle ore 20:00 presso il Giardino del Caffè Letterario, a cura della Proloco. Sabato 30 luglio, 18° sagra della “zuppetta”, dalle ore20:00 presso Piazza Antonio Zara, a cura della Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli dell’associazione culturale comunità Croata del Molise “Luigi Zara”. Il 6 e 7 agosto, Ankora Festival, dalle ore20:00 presso il Giardino del Caffè Letterario, a cura della Pro loco. Il 9 agosto Festa del tesseramento, dalle ore 18:00 presso il Caffè Letterario, a cura dell’Associazione Arkadia. Il 14 agosto, Aspettando ferragosto, dalle ore 20:00 presso il Giardino del Caffè Letterario, a cura della Pro loco. Il 19 agosto, Festa del tesseramento, dalle ore 18:00 presso il Caffè Letterario, a cura dell’Associazione Arkadia. Il 27 agosto, Garden Party, dalle ore 22:00 presso il Giardino del Caffè Letterario, a cura dell’Associazione Arkadia. Il 30 e 31 agosto Feste patronali, San Felice Martire E Cuore Immacolato D I Maria. Sempre il 30 agosto, presentazione libro “La Lapa”, alle ore 17:00 presso il Caffè Letterario, a cura dell’associazione culturale comunità Croata del Molise “Luigi Zara”. L’amministrazione comunale fa sapere, inoltre, che è prevista una navetta per i l mare, nel mese di luglio, da lunedì 18 a venerdì 22 e da lunedì 25 a venerdì 29. Poi ancora, la colonia estiva per ragazzi nel mese di agosto, da lunedì 1 a venerdì 5. Infine, il 30 agosto sono previste le donazioni del sangue, martedì dalle ore 10:00 alle 12:00 presso il Caffè Letterario, a cura dell’Avis. L’Amministrazione Comunale ringrazia le Associazioni e la Parrocchia per la collaborazione e augura buona estate a tutti!