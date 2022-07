Sì all’Accordo di partenariato 2021-2027, firmato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dal commissario europeo per la Coesione, Elisa Ferreira, grazie al quale l’Italia potrà contare su 43,127 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles che, sommati al cofinanziamento nazionale, portano il totale dei Fondi strutturali e di investimento a 75,315 miliardi di euro.