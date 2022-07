Share on Twitter

L’antefatto lunedì scorso con il voto unanime del Consiglio regionale in favore della stabilizzazione del personale sanitario impiegato nella fase acuta del covid e assunto dall’Asrem a partita Iva. Una vicenda che torna in cronaca politica per l’ennesima volta. Basta proclami – dice Sergio Calce del sindacato USB, quello che sin dall’inizio ha seguito la vicenda. Dalle parole si passi hai fatti, rimarca Calce: di mozioni e discorsi se ne sono fatti sin troppi. Occorre, dice ancora, una legge a sostegno del percorso di stabilizzazione.

La vicenda, va ricordato, riguarda circa quaranta persone, tagliate fuori dalla stabilizzazione prevista dalla legge dello Stato che ha come riferimento solo i lavoratori assunti a tempo determinato e non a partita iva. Una scelta che il sindacato ha sempre contestato all’Azienda sanitaria. Per verificare la serietà e la concretezza delle nuova presa di posizione del Consiglio regionale, nei prossimi giorni il sindacato chiederà di incontrare il presidente – commissario.