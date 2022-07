Quattro campioni regionali Enduro, il “Memorial Taccone” a Castelvecchio Calvisio e “Lezioni di Bici in Piazza” a Cansano: è sempre tempo di ciclismo per tutte le età. Giuseppe Ricci tra gli Esordienti; Mattia Grilli (Juniores); Christian Moscarella (Juniores Master) e Antonio De Silvi (Elite Master) sono i quattro ragazzi Pavind Bike Team che vestiranno la maglia di campione d’Abruzzo Enduro MTB. Pavind Bike Team desidera far conoscere e condividere con tutto il mondo sportivo la propria soddisfazione: gli ottimi e inaspettati risultati – migliorando i risultati dell’anno scorso – sono l’ennesima conferma del lavoro svolto. La strada intrapresa è quella giusta. I campionati d’Abruzzo si sono svolti in tre prove. Già nelle prime due (Poggio Picenze e Bocca di Valle a Guardiagrele) avevamo intuito d’avere buone possibilità di vittoria. Ma le finali di Roccaraso ci hanno reso davvero orgogliosi e felici, perché quattro maglie sono davvero inaspettate. Queste vittorie ci danno la spinta per non andare in vacanza. O meglio: anche in vacanza rilanciamo le nostre proposte per salire tutti insieme in bicicletta. Sabato prossimo, 23 luglio “Memorial Vito Taccone” a Castelvecchio Calvisio, il paese di Alessandra D’Ettorre: abbiamo pensato a una gimkana per ragazze e ragazzi dai 7 ai 12 anni aperta anche ai non tesserti FCI. Saranno presenti anche alcuni ex professionisti abruzzesi, occasione per far incontrare chi ha ricevuto grandi soddisfazioni dal ciclismo con chi, ancora giovane, è soltanto all’inizio di un percorso che si spera pieno di soddisfazioni. Sempre nell’ottica di promuovere la pratica del ciclismo tra i più piccoli, la nostra avviata Scuola di Ciclismo organizzerà nel mese di agosto a Cansano tre appuntamenti per tutti, turisti compresi, accogliendo con entusiasmo la proposta dell’amministrazione comunale guidata da Luca Malvestuto. Gli allievi saranno divisi in due gruppi: esercizi di abilità per i più piccoli; uscite sui sentieri dei boschi per i più grandi. Tutte le lezioni verranno proposte da tecnici qualificati della Federciclismo. Conclusione delle lezioni con l’iniziativa “Bici In Piazza” dove tutti potranno dare sfoggio della propria abilità, dei progressi fatti nei tre giorni di lezione. Lo scopo di Pavind Bike Team è rafforzare l’idea di avvicinare ragazzi alla pratica del ciclismo e farli innamorare dell’agonismo, come nel caso dei ragazzi che hanno partecipato ai campionati regionali. Questo gruppo, nel primo weekend di settembre parteciperà ai campionati italiani Enduro che si svolgeranno a Castel del Rio in provincia di Bologna.

Fonte: Ufficio stampa