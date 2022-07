Gli ex lavoratori della Gam si sono riuniti in assemblea, a Bojano, per discutere non solo di politiche di ricollocamento ma anche e soprattutto di futuro della filiera avicola. Con i rappresentanti sindacali è stato fatto il punto e sono state spiegate procedure burocratiche. Sono oltre 300 gli allevamenti di polli nel Molise e, è stato evidenziato, fare il macello e far ripartire il settore significa valorizzare e quanto si ha e creare un indotto. L’interlocuzione anche su imprenditori interessati e progetti è stata avviata da tempo e si attendono risposte anche dalle istituzioni, dalla Regione. “Siamo attenti e monitoriamo con attenzione cosa succede – ha spiegato Giancarlo D’Ilio, storico lavoratore Gam – non molliamo di un centimetro perché vogliamo solo ripartire e lavorare, la cassa integrazione non ci interessa. Con Cgil, Cisl e Uil si ha in programma di organizzare un evento a Bojano, un incontro a settembre, coinvolgendo sindaci, rappresentanti istituzionali, politici per discutere seriamente di prospettive di rilancio e piani concreti” ha concluso.