La Carovilli Cost to Cost si approssima allo svolgimento e lo sta facendo in questi giorni grazie alla dinamica Asd Carovilli Bike sempre più impegnata a portare nell’alto Molise eventi sportivi di un certo rilievo.

Un compito impegnativo per il sodalizio presieduto da Stefano Testa che saprà farsi onore come fatto nella prima edizione datata 2021 per un appuntamento valido in seno ai circuiti Sulle Orme dei Sanniti, Molisn’t Mtb e X-Legend oltre ad assegnare le maglie di campione regionale FCI Molise per il cross country.

La gara si svolge domenica 24 luglio all’ombra del Monte Ingotta su un sentiero prettamente montuoso e quasi interamente in ombra. Sono quattro i giri da percorrere tra pinete, single track e rock garden naturali, su una lunghezza a giro di 6,5 chilometri con dislivello di 260 metri circa.

Il panorama mozzafiato che si ammira sul percorso farà da cornice alla manifestazione. Il ritrovo è previsto presso Prato la Corte alle 7:30 e la partenza alle 9:30. Ci sarà un rifornimento a metà giro.

Ci sarà un pasta party finale con musica nei pressi della stazione ferroviaria con l’Holtzhaus Beer Festival. Ai primi tre assoluti verrà consegnato un trofeo fatto a mano da tre artigiani locali assieme ai prodotti tipici molisani come caciocavalli, miele e tartufi. Previsti anche dei premi a sorteggio per dare la possibilità a tutti di portarsi a casa un ricordo della manifestazione.

Fonte: Ufficio stampa