Stamattina incontro fra il sindaco di Campobasso Gravina e i due dirigenti Gesuè e De Francesco. Da quando ha fatto sapere lo stesso sindaco, il comune cha chiesto chiarezza in ordine ai debiti e sul futuro della squadra. Gravina si augura una continuità aziendale che, però, non può esserci. I due personaggi menzionati raccontano la solita novella del possibile ingresso di nuovi soci. Il sindaco dice che vorrà seguire tutti i passi della società compreso il ricorso al tar che dovrebbe essere discusso ad inizio agosto, ma probabilmente non ha compreso che temporeggiare oggi non porta a nulla. Lo stesso comune non può essere attendista rispetto alla crisi societaria ad opera di due personaggi come Gesuè e Di Francesco che oggi hanno una credibilità al di sotto dello zero e che hanno infangato il vessillo rossoblu su tutto il territorio nazionale.

Ieri l’ennesimo comunicato di una società senza ne capo ne coda dopo la conferma dell’esclusione da parte del Coni. A fronte di eventi così gravi e rilevanti, Mario Gesuè e Raffaele De Francesco non sanno comunicare se non con post su Facebook definita la maniera piu’ rapida per interfacciarsi con stampa e tifosi. Beh, è oggettivamente discutibile questo passaggio. Lo stesso Mario Gesuè non piu’ di due mesi e mezzo fa convocò la stampa pensate per salutare Cudini e per calamitare su di se’ tutte le attenzioni. Lo fece nel giro di poche ore. Ora, a fronte di un’esclusione di Covisoc, Consiglio Federale e Coni, si disimpegna con comunicati su Facebook che hanno fatto registrare oltre quattrocento commenti di forte disappunto di tifosi rossoblu a dir poco inviperiti e indispettiti dal modo di agire dei signori del tutto a posto, Gesuè e Di Francesco. Quest’ultimo intercettato nella serata di ieri nelle vie del centro cittadino come se nulla fosse. L’amministratore di una società esclusa dal professionismo è stato visto nel giro di tre giorni prima in spiaggia, poi passeggiare in centro città. Ma incontrare stampa e tifosi no, quello no.

La società afferma pure che “ tutto è stato vanificato da un cavillo come se lo sport fosse solo materia contabile…”. Prendiamo atto di questa affermazione, ma Gesuè e De Francesco sapevano di essere a capo di una società professionistica? Questo rimane un dubbio forte. Società definita un modello di fair play finanziario. Bene, però l’iva non si paga, ma siamo una modello finanziario. Molto personale come teoria. Pare che Gesuè si sia subito attivato per sentire telefonicamente l’altro socio Matt Rizzetta e che abbia messo alla porta il direttore generale Ingravallo, probabilmente ritenuto fra i principali responsabili di questo tremendo errore estivo commesso dal Campobasso costato la Lega Pro. Ne abbiamo visti di direttori generali qui nel capoluogo, ma mai così negligenti se è stato lui l’autore dell’errore.

I due personaggi non intendono fuggire di fronte a quella che viene ritenuta un’ingiustizia e affermano che andranno avanti, ma possono spiegare cosa significa? Inoltre, aggiungono che non possono dire nulla agli abbonati se non conoscono il livello del campionato che faranno. Può essere piu’ chiaro Gesuè e spiegarlo di persona o dobbiamo aspettare il prossimo post su Facebook? Altra domanda da cui pretendiamo risposta: i 115.000 incamerati per il rinnovo degli abbonamenti non sarebbero potuti servire per assolvere interamente il debito iva. Soldi tuttora nelle mani di Gesuè e Di Francesco. Per riaverli i tifosi cosa devono fare? Un post su Facebook per caso?

Nelle ultime ore si sono accumulati i saluti sentiti dei giocatori rossoblu alla piazza. Molti tesserati hanno voluto fare il sunto di questi tre anni splendidi che hanno portato prima alla vittoria del campionato, poi alla salvezza in Lega pro. Anche per gli stessi calciatori l’esito brusco dell’estate 2022 è stato in un incubo incredibile.