Con il parere positivo della CO.VI.SO.D. il Cln Cus Molise è ufficialmente iscritto al suo quarto campionato di serie A2. La società del capoluogo di regione è pronta dunque a vivere un altro anno da protagonista con l’auspicio di togliersi ancora delle soddisfazioni nella seconda serie nazionale. Mercato – Federico Lenoci si trasferisce a titolo definitivo al Cus Molise, il giovane e promettente classe 2003 (36 le reti messe a segno tra campionato U19 e coppa Italia con la maglia dell’Itria) si unisce al gruppo dei cussini. Queste le sue parole: “Ho scelto il Cus Molise perché ritengo che sia la miglior scelta per il mio futuro da un punto di vista sportivo e universitario. Soprattutto mi ha colpito la grande valorizzazione dei giovani del Cus Molise negli scorsi anni e la sua grande competitività in un campionato così importante come la serie A2. Penso sia una grande occasione per me ed una grande opportunità di crescita”. Crescita, studio e sport. Benvenuto Federico.